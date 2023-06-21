Литвинов: «Сочи нужно выигрывать всё, что можно

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал о целях на сезон.
«Дмитрий Валерьевич нас уже собирал. Поприветствовал и поговорил с нами. Он рассказал нам о правилах в клубе и что нужно делать на тренировках. Я родился в Анапе. Это курортный город. Сочи, я думаю, будет поинтереснее. Тут больше разных красивых мест. Мне очень понравится город. Я приехал за день до сборов и успел съездить на море. Цели на этот сезон максимальные. Надеемся, что залезем на самый верх. Я думаю, такая цель у всех у нас в команде. Нужно выиграть всё, что можно», – приводит слова Литвинова пресс-служба «Сочи».
Вячеслав Литвинов является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он дебютировал за основную команду. Нынешний сезон стал первым полноценным для 21-летнего центрального защитника в составе краснодарского клуба. Ранее появилась информация, что Литвиновым также интересовался португальский клуб «Боавишта».
- 21 июня 2023
-
07:32
-
06:59
-
06:57
-
06:50
-
06:36
-
06:25
-
06:19
-
06:17
-
05:43
-
05:30
-
05:26
-
05:21
-
04:43
-
04:22
-
04:12
-
04:04
-
03:56
-
03:43
-
03:33
-
03:28
-
03:02
-
02:51
-
02:43
-
02:43
-
02:10
-
02:07
-
01:51
-
01:39
-
01:38
-
00:53
-
00:48
-
00:32
-
00:22
-
00:10
-
00:07