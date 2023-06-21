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Литвинов: «Сочи нужно выигрывать всё, что можно

Литвинов: «Сочи нужно выигрывать всё, что можно
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Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал о целях на сезон.

«Дмитрий Валерьевич нас уже собирал. Поприветствовал и поговорил с нами. Он рассказал нам о правилах в клубе и что нужно делать на тренировках. Я родился в Анапе. Это курортный город. Сочи, я думаю, будет поинтереснее. Тут больше разных красивых мест. Мне очень понравится город. Я приехал за день до сборов и успел съездить на море. Цели на этот сезон максимальные. Надеемся, что залезем на самый верх. Я думаю, такая цель у всех у нас в команде. Нужно выиграть всё, что можно», – приводит слова Литвинова пресс-служба «Сочи».

Вячеслав Литвинов является воспитанником «Краснодара». В 2020 году он дебютировал за основную команду. Нынешний сезон стал первым полноценным для 21-летнего центрального защитника в составе краснодарского клуба. Ранее появилась информация, что Литвиновым также интересовался португальский клуб «Боавишта».

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