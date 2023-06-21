Глушаков: «Зенит» может выйти на одной ноге, а если нужно забить — подключает вторую

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков подвёл итоги сезона-2022/2023 для российского футбола и поделился личными впечатлениями от минувшего цикла. Также он высказался по поводу мотивации топ-клубов РПЛ в сезоне без еврокубковых соревнований. Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.
«Понятное дело, что наши топ‑команды лишились стимула в виде еврокубков. Ажиотаж среди фанатов тоже идёт от борьбы. Что касается карты болельщика, все потихоньку начинают её делать, приходят на матчи. В том же Воронеже посещаемость не упала. Там как любили футбол, так и любят. Знаю, что кто‑то делает карту болельщика, но идёт не на фанатку, а на другое место.
Впечатление от сезона в плане атмосферы двоякое. Главное, что он жив и развивается. Турниры играются, дети тренируются. Сейчас стали показывать медийные лиги. Всё это в плюс.
Чувствовал ли я отсутствие мотивации у топ-клубов в сезоне без еврокубков? Прежде всего, они играют за трофей, ту историю, которая будет после них. Вот «Зенит» выигрывает, звёздочки цепляет. Не думаю, что «Спартак» выходит и не думает о титуле, плюс ЦСКА и «Динамо». Другой вопрос — подбор футболистов. «Зенит» со своим может выйти на одной ноге, а если нужно забить, он подключает вторую», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
- 21 июня 2023
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