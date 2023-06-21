Каллум Хадсон-Одои привлёк внимание двух саудовских клубов
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Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои интересен двум неназванным клубам из Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, переговоры с игроком ещё не начались, поскольку неизвестно, заинтересует ли англичанина переезд на Ближний Восток. В сезоне-2022/2023 Хадсон-Одои выступал за леверкузенский «Байер» на правах аренды. Полузащитник провёл 14 игр в рамках Бундеслиги и сделал одну результативную передачу.
В позапрошлом сезоне англичанин играл за «Челси», провёл 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги и сделал одну голевую передачу. Напомним, ранее стало известно, что из лондонского клуба в Саудовскую Аравию отправятся голкипер Эдуард Менди, а также полузащитник Нголо Канте.
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