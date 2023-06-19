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Стало известно, почему «Реал» отказался от кандидатуры Гарри Кейна

Стало известно, почему «Реал» отказался от кандидатуры Гарри Кейна
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не перейдёт в «Реал» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Relevo, в «Реале» решили выйти из борьбы за Кейна, поскольку президент мадридского клуба Флорентино Перес не хочет вновь вести переговоры с руководителем «Тоттенхэма» Даниэлем Леви. Испанец не считает целесообразным тратить € 100 млн на покупку 29-летнего англичанина.

Напомним, «Реал» согласовал аренду нападающего «Эспаньола» Хоселу.

В сезоне-2022/2023 на счету Кейна 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

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