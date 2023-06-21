Ольга Смородская: отставка Евгения Мележикова из «Спартака» назрела

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась насчёт отставки Евгения Мележикова с должности генерального директора «Спартака».
«Спартаку» виднее, я не большой фанат Мележикова. Считаю, что его отставка из «Спартака» назрела. Мележиков работал в футболе, но он никогда не занимался, например, трансферами. В «Локомотиве» он работал по хозяйственной части – строил малую спортивную арену, делал какие-то ремонты.
При этом всё делал без планов, без разрешительной документации, без проектов и так далее. Там была наворочена целая куча проблем. Не знаю, как он работал в «Спартаке».
Думаю, что опыт он приобрёл в «Локомотиве», но вряд ли его когда-нибудь допускали до трансферов. Потому что трансферами занимаются совершенно другие люди — спортивный директор, тренер, президент клуба, а не гендиректор», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 21 июня 2023
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