«Хватит издеваться над «Спартаком». Канчельскис — об отставке гендиректора Мележикова

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Евгения Мележикова с должности генерального директора «Спартака».

«Отставка Мележикова? Хватит издеваться над «Спартаком»! Больше мне сказать на это нечего… Хватит издеваться над футболом, над болельщиками «Спартака», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 20 июня, «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул московский клуб по соглашению сторон.

Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.