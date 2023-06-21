«Хватит издеваться над «Спартаком». Канчельскис — об отставке гендиректора Мележикова

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал отставку Евгения Мележикова с должности генерального директора «Спартака».
«Отставка Мележикова? Хватит издеваться над «Спартаком»! Больше мне сказать на это нечего… Хватит издеваться над футболом, над болельщиками «Спартака», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, вчера, 20 июня, «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба. Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул московский клуб по соглашению сторон.
Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.
- 21 июня 2023
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