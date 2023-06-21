Сегодня, 21 июня, состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Чемпионский путь:

БАТЭ (Беларусь) / «Партизани» (Албания) — «Арис» (Кипр);

«Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Северная Македония) — «Галатасарай» (Турция);

«Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Словения) / «Валмиера» (Латвия);

«Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)*;

— «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош (Венгрия) — «Хэккен (Швеция) / ТНС (Уэльс);

ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия);

«Шемрок Роверс» (Ирландия) / победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания);

«Фарул» (Румыния) / «Шериф» (Молдова) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль);

«Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» (Словакия) / «Свифт Эсперанж» (Люксембург);

Динамо (Загреб, Хорватия) — Астана (Казахстан) / Динамо (Тбилиси, Грузия).

*Проигравшие в парах, которые выделены курсивом, переходят сразу не во второй, а в третий раунд Лиги конференций.

Нечемпионский путь:

«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);

«Серветт» (Швейцария) — «Гент» (Бельгия).

Первые матчи этой стадии пройдут 25 и 26 июля, ответные игры состоятся 1-2 августа.