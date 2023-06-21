Состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Сегодня, 21 июня, состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Чемпионский путь:
- БАТЭ (Беларусь) / «Партизани» (Албания) — «Арис» (Кипр);
- «Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Северная Македония) — «Галатасарай» (Турция);
- «Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» (Словения) / «Валмиера» (Латвия);
- «Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)*;
- «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош (Венгрия) — «Хэккен (Швеция) / ТНС (Уэльс);
- ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия);
- «Шемрок Роверс» (Ирландия) / победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания);
- «Фарул» (Румыния) / «Шериф» (Молдова) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» (Хайфа, Израиль);
- «Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» (Словакия) / «Свифт Эсперанж» (Люксембург);
- Динамо (Загреб, Хорватия) — Астана (Казахстан) / Динамо (Тбилиси, Грузия).
*Проигравшие в парах, которые выделены курсивом, переходят сразу не во второй, а в третий раунд Лиги конференций.
Нечемпионский путь:
- «Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция);
- «Серветт» (Швейцария) — «Гент» (Бельгия).
Первые матчи этой стадии пройдут 25 и 26 июля, ответные игры состоятся 1-2 августа.
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