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Гендиректор «Спартака» Малышев оценил работу главного тренера Абаскаля в клубе

Гендиректор «Спартака» Малышев оценил работу главного тренера Абаскаля в клубе
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Новый генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Под руководством испанца «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023.

«В качестве члена совета директоров эпизодически общался с Абаскалем. Моя оценка в качестве зрителя: молодой тренер, а с другой стороны — очень амбициозный и с большим будущим. Для первого сезона показал себя очень качественным специалистом, который продолжает прогрессировать.

Были матчи, которые меня растопили как болельщика. Мы обсуждали это внутри, но не хочу выносить на обсуждение. Гильермо не паникует и работает», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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