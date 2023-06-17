Кавазашвили – о работе Абаскаля: первый сезон и особенно первый круг был великолепным

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба. Также легенда красно-белых высказался об уходе Евгения Мележикова с поста генерального директора команды.

«Оценка работы Абаскаля? Думаю, что первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным. В первом круге команда постоянно играла одним составом, и в большинстве своём играли россияне, свои воспитанники. Но к концу первого круга пошли травмы, начались перестановки. Потом появились новые иностранные футболисты, которые не оправдали возложенных на них надежд.

Помню, что после назначения Абаскаля главным тренером Мележиковым была высказана мысль, что «Спартак» готов занять первое место в чемпионате России, что есть амбициозная команда и надёжный тренерский состав, а красно-белые смогут восхитить своей игрой. Первый круг «Спартак» начал очень мощно и проводил матчи в темповом атакующем футболе. Тогда я вспомнил слова Мележикова и подумал, что он предвидел, что команда будет играть очень здорово. Думаю, «Спартак» в первом круге играл ярче, чем «Зенит», и все надеялись, что во втором круге красно-белые так и продолжат.

На мой взгляд, уход Мележикова из «Спартака» может сыграть отрицательную роль. У него был прекрасный контакт с Абаскалем, а когда генеральный директор и тренер имеют общие мысли, это всегда приносит успех. Я с Мележиковым очень дружу и сожалею, что мой друг больше не работает генеральным директором «Спартака», – приводит слова Кавазашвили Betonmobile.

В сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в чемпионате России, пропустив вперёд «Зенит» и ЦСКА. Красно-белые набрали 54 очка в 30 матчах.