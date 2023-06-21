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Евгений Бушманов рассказал, какие позиции в «Спартаке» необходимо усилить

Евгений Бушманов рассказал, какие позиции в «Спартаке» необходимо усилить
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Бывший защитник «Спартака», ЦСКА и «Торпедо» Евгений Бушманов рассказал, какие позиции необходимо усилить красно-белым в летнее трансферное окно.

«Спартаку» нужно усилить позиции левоногого латераля и центрального защитника. В атаку тоже нужно усиление в виде крайнего нападающего. В команде есть Промес и Зиньковский, но они играют на одной позиции. А в защите раньше был Айртон, который занимал фланг. Теперь такого игрока в «Спартаке» нет», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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