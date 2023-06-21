Сборные Бельгии и Нидерландов сыграли вничью на Евро U21
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Завершился матч 1-го тура группы А молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором встречались сборные Бельгии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» в Тбилиси. Противостояние завершилось со счётом 0:0.
По итогам первого тура группу А с тремя очками в активе возглавляет Грузия. Бельгия и Нидерланды набрали по одному очку и расположились в середине турнирной таблицы. Замыкает квартет Португалия.
Следующий матч на турнире команда Бельгии проведёт 24 июня с Грузией, а Нидерланды во втором туре сыграют с Португалией.
Напомним, турнир проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Предыдущий розыгрыш чемпионата Европы U21 выиграла молодёжная сборная Германии, в финале победившая португальцев со счётом 1:0.
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