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Сборные Бельгии и Нидерландов сыграли вничью на Евро U21

Сборные Бельгии и Нидерландов сыграли вничью на Евро U21
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Завершился матч 1-го тура группы А молодёжного чемпионата Европы — 2023, в котором встречались сборные Бельгии и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Михаил Месхи – Локомотиви» в Тбилиси. Противостояние завершилось со счётом 0:0.

По итогам первого тура группу А с тремя очками в активе возглавляет Грузия. Бельгия и Нидерланды набрали по одному очку и расположились в середине турнирной таблицы. Замыкает квартет Португалия.

Следующий матч на турнире команда Бельгии проведёт 24 июня с Грузией, а Нидерланды во втором туре сыграют с Португалией.

Напомним, турнир проходит в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Предыдущий розыгрыш чемпионата Европы U21 выиграла молодёжная сборная Германии, в финале победившая португальцев со счётом 1:0.

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Бельгия U21
Окончен
0 : 0
Нидерланды U21
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