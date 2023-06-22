Защитник «Химок» Петар Голубович рассказал, сколько тратит денег в месяц

Сербский защитник «Химок» Петар Голубович ответил на вопрос, сколько тратит денег в месяц.
«Всё зависит от вашего стиля жизни. Если заниматься шопингом, постоянно питаться в ресторанах, можно потратить много денег. Но если ты живешь обычной жизнью, то столько не уходит. Я не считал, сколько трачу в месяц, честно, но думаю, у меня уходит меньше 300 тысяч в месяц.
Что покупаю? Воду и еду в магазине, плачу за аренду квартиры, закрываю счета за электричество. И вроде бы на этом всё. Ничего другого мне особенно и не нужно. Самая дорогая покупка за время жизни в Москве? Честно, не знаю, я ничего такого не покупал. Не было случая, чтобы я за раз на что-то потратил 200 тысяч. Для этого нужно много времени. Надо потратить 45 минут, чтобы добраться до центра Москвы, там бродить. Обычно ходим в ТЦ «Метрополис», там можно и поесть, прогуляться. У меня уже всё есть, мне не на что тратиться», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».
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