Сергей Балахнин: Ионов — точно не усиление «Ростова»
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал переход полузащитника Алексея Ионова в ростовский клуб. Ранее игрок выступал за «Краснодар».
«Ионов — опытный футболист, но это точно не усиление команды. Не знаю, насколько он сможет помочь «Ростову». Команде нужны новые игроки, которые принесут качество. Ионов – неплохой игрок, работяга, но он уже не тот футболист, который был три года назад. Отпустили забивного Полоза, а на замену взяли Ионова. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
Напомним, в «Краснодар» Ионов переходил именно из «Ростова». За три года в составе краснодарцев Алексей Ионов сыграл 85 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
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