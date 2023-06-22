Сергей Балахнин: Ионов — точно не усиление «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал переход полузащитника Алексея Ионова в ростовский клуб. Ранее игрок выступал за «Краснодар».

«Ионов — опытный футболист, но это точно не усиление команды. Не знаю, насколько он сможет помочь «Ростову». Команде нужны новые игроки, которые принесут качество. Ионов – неплохой игрок, работяга, но он уже не тот футболист, который был три года назад. Отпустили забивного Полоза, а на замену взяли Ионова. Посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, в «Краснодар» Ионов переходил именно из «Ростова». За три года в составе краснодарцев Алексей Ионов сыграл 85 матчей, отметившись в них 13 забитыми мячами и 10 результативными передачами.