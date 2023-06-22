Тукманов прокомментировал полноценный трансфер Бабурина из «Ростова» в «Торпедо»
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Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал полноценный переход голкипера Егора Бабурина из «Ростова» в автозаводский клуб.
«В «Торпедо» Бабурину гарантировано место в стартовом составе и игровая практика, поэтому он и выбрал этот клуб. Думаю, в контракте есть определенные условия, по которым Егор может перейти в команду РПЛ, если будет предложение. Тогда «Торпедо» будет обязано его отпустить. Для «Торпедо» Бабурин — это хороший вариант. Он сильный вратарь, будет набираться опыта», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».
В минувшем сезоне Бабурин выступал за «Торпедо» на правах аренды. Автозаводцы заняли последнее место и напрямую вылетели из Российской Премьер-Лиги, «Ростов» финишировал на четвёртом месте.
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