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Тукманов прокомментировал полноценный трансфер Бабурина из «Ростова» в «Торпедо»

Тукманов прокомментировал полноценный трансфер Бабурина из «Ростова» в «Торпедо»
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Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал полноценный переход голкипера Егора Бабурина из «Ростова» в автозаводский клуб.

«В «Торпедо» Бабурину гарантировано место в стартовом составе и игровая практика, поэтому он и выбрал этот клуб. Думаю, в контракте есть определенные условия, по которым Егор может перейти в команду РПЛ, если будет предложение. Тогда «Торпедо» будет обязано его отпустить. Для «Торпедо» Бабурин — это хороший вариант. Он сильный вратарь, будет набираться опыта», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Бабурин выступал за «Торпедо» на правах аренды. Автозаводцы заняли последнее место и напрямую вылетели из Российской Премьер-Лиги, «Ростов» финишировал на четвёртом месте.

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