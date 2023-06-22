Станислав Магкеев рассказал о новых штрафах в «Локомотиве»

Российский защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о штрафах, которые ввели с приходом главного тренера Михаила Галактионова.

«Основной упор у Михаила Михайловича — на физическую подготовку и дисциплину.

Что поменялось в плане дисциплины? Если ты про игровую, то каждый футболист теперь обязан дорабатывать в любом эпизоде. Если не отдаёшься полностью — игра может стать для тебя последней. Благо скамейка позволяет. А в плане дисциплины вне поля — сейчас у нас ввели штрафы даже за мелочи. Например, за невынужденные карточки, пропуск тренировки или телефон на теории. Ещё сейчас в столовую нельзя заходить в тапочках — тоже штраф. Около десяти тысяч, кажется», – приводит слова Магкеева Sport24.