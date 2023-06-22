Алексей Гасилин: гегемония «Зенита» будет продолжаться ещё очень долго

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о конкуренции в РПЛ. Он считает, что ближайшим конкурентом сине-бело-голубых можно назвать ЦСКА.
«Гегемония «Зенита» будет продолжаться ещё очень долго. Пока такие команды, как «Спартак», не научатся делать хорошие и качественные трансферы. Петербуржцы всегда попадают со своей селекцией, и у них микроклимат в команде хороший. Так ещё ЦСКА провел хороший сезон, но бюджеты у клубов разные. Но «армейцы» сейчас ближайший конкурент для «Зенита», это показал минувший сезон, в котором они заняли второе место и завоевали Кубок России.
Если из «Зенита» уйдут легионеры, то петербуржцам будет тяжелее в следующем сезоне. Малком, Клаудиньо и Барриос — это первые скрипки команды», – приводит слова Гасилина Metaratings.
- 22 июня 2023
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