Флик продолжит тренировать сборную Германии. Матчи в сентябре могут стать определяющими

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик останется на своём посту после серии неудачных матчей. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

В сентябре сборной Германии предстоит провести два товарищеских матча с национальными командами Японии и Франции. Эти игры могут стать определяющими для Флика на посту наставника немцев. В руководстве Немецкого футбольного союза (DFB) заявили, что тренер пообещал исправить результаты и прекратить эксперименты.

DFB ещё не начинал переговоров с бывшим главным тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманом.

Под руководством Флика сборная Германии не вышла из группы на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а после турнира не может одержать победу уже на протяжении четырёх матчей.