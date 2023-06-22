Стало известно, с какими иностранными игроками планирует расстаться «Аль-Наср»

Стало известно, что саудовский «Аль-Наср» планирует расстаться с двумя игроками уже в летнее трансферное окно. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Санти Ауна в своём «твиттере».
По информации источника, саудовская команда хочет продать бразильского полузащитника Луиса Густаво и аргентинского хавбека Пити Мартинеса.
«Аль-Наср» готовится к объявлению о трансфере полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша, а также планирует достичь соглашения по переходу игрока миланского «Интера» Марсело Брозовича.
В чемпионате Саудовской Аравии действует лимит на легионеров. Для заявки марокканца Зиеша и хорвата Брозовича «Аль-Насру» необходимо отзаявить двух других иностранных футболистов.
Отметим, что за «Аль-Наср» играет нападающий Криштиану Роналду.
Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду
- 22 июня 2023
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