Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пике: к традиционным видам спорта трудно привлекать молодёжь

Пике: к традиционным видам спорта трудно привлекать молодёжь
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский защитник Жерар Пике высказался о том, что футболу трудно конкурировать с современными развлечениями, популярными среди молодёжи.

«Думаю, что мир движется к более развлекательным продуктам. Я понимаю, что спорт всегда был скорее развлечением, но в нём всегда больше обращали внимания на технические, тактические аспекты, на физическую подготовку… Фанаты хотят, чтобы их развлекали, и теперь, как никогда раньше, все продукты, которые будут появляться, будут не только спортивными, но и развлекательными.

Сейчас есть футбол, баскетбол, Формула-1, Netflix, HBO, Amazon… В сутках 24 часа, восемь из которых люди спят, а ещё работают.

К традиционным видам спорта, и я говорю это по своему опыту в теннисе, будет трудно привлекать молодёжь, потому что в них сложно что-то изменить. Ими управляют федерации, а федерации, как правило, не хотят перемен. А соревноваться приходится с сериалами с эпизодами по 40 минут», — цитирует Marca бывшего защитника «Барселоны».

Материалы по теме
Пике не появился на чемпионском параде «Барселоны». Хави заявлял, что игрока пригласят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023