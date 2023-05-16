Пике не появился на чемпионском параде «Барселоны». Хави заявлял, что игрока пригласят

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике не появился на чемпионском параде, сообщает Mundo Deportivo.

В понедельник игроки «Барселоны» собрались у стадиона «Камп Ноу», чтобы проехать по улицам города на открытом автобусе перед болельщиками.

Главный тренер каталонцев Хави ранее заявлял, что завершивший карьеру Пике будет приглашён на праздник.

Тем не менее, Пике не был замечен в автобусе.

Напомним, многолетний лидер «Барселоны» и сборной Испании завершил карьеру в текущем сезоне. Защитник сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Ла Лиги защитник сыграл в шести встречах. Пике является чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

Чемпионская раздевалка «Барселоны»: