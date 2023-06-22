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Карраско заявил, что в сборной Бельгии разочарованы решением Куртуа уехать из-за Тедеско

Карраско заявил, что в сборной Бельгии разочарованы решением Куртуа уехать из-за Тедеско
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Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско высказался о решении голкипера бельгийцев Тибо Куртуа покинуть расположение национальной команды во время матчей квалификации чемпионата Европы 2024 года из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.

«Сейчас мы уже примерно поняли, что произошло. У нас была встреча с тренером, который был с нами откровенен. У нас самих ещё не было возможности поговорить с Тибо. Но мы были разочарованы его реакцией. В конце концов, он лидер команды, один из трёх капитанов. Повязка — это всего лишь деталь. Ты должен показать, что ты лидер и капитан. Он решил уйти. Была ли у него травма, мы не знаем. Но одной из причин его ухода была и повязка», — приводит слова Карраско RTBF.

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