Карраско заявил, что в сборной Бельгии разочарованы решением Куртуа уехать из-за Тедеско

Полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско высказался о решении голкипера бельгийцев Тибо Куртуа покинуть расположение национальной команды во время матчей квалификации чемпионата Европы 2024 года из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско.
«Сейчас мы уже примерно поняли, что произошло. У нас была встреча с тренером, который был с нами откровенен. У нас самих ещё не было возможности поговорить с Тибо. Но мы были разочарованы его реакцией. В конце концов, он лидер команды, один из трёх капитанов. Повязка — это всего лишь деталь. Ты должен показать, что ты лидер и капитан. Он решил уйти. Была ли у него травма, мы не знаем. Но одной из причин его ухода была и повязка», — приводит слова Карраско RTBF.
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Полная трансляция матча отборочного цикла Евро-2024 доступна в Okko.
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