«Ждём розовый свитер в музей!» «Оренбург» попрощался с Личкой, который ушёл в «Динамо»

Пресс-служба «Оренбурга» попрощалась с чешским тренером Марцелом Личкой, который сегодня возглавил московское «Динамо». Оренбуржцы пошутили про знаменитый розовый свитер Лички, который, по словам тренера, во многом ему помог.

«ФК «Динамо» активировал опцию выкупа регистрационных прав на главного тренера Марцела Личку.

Коллектив ФК «Оренбург», футболисты, тренеры и болельщики благодарят Марцела за большой вклад в развитие оренбургского футбола. Спасибо и желаем успешного продолжения карьеры!

P.S.: Ждем розовый свитер в музей!» — написала пресс-служба «Оренбурга» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в своё время Марцел Личка заявил, что оставит розовый свитер в Оренбурге, даже когда уйдёт в другой клуб.