Стипиди: у Лички всё получится в «Динамо», хотя Бувач издевается над командой

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в ряде клубов Российской Премьер-Лиги, прокомментировал назначение на пост главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички.

«Я не претендую на единственное верное мнение. Но я долго проработал с тренерами и разбираюсь в этой теме. Я считаю сильным тренером не того, кто жалуется, что у него игроки не такие и ещё что-то не такое, а того, кто профессионально работает в тех условиях, которые у него есть.

Личка – один из сильнейших тренеров-иностранцев в истории российского футбола. Все нахваливают Адвоката и Хиддинка, но тот же «Зенит» со своими сумасшедшими финансами может пригласить чуть ли не любого тренера. Всё это раздутый пиар. А Личка на самом деле здорово работает. В «Оренбурге» люди кайфовали от его футбола. Всё у него получится в «Динамо», только дайте ему спокойно работать без болтовни вокруг него, не перемывайте ему косточки.

Что же касается Бувача, то он, на мой взгляд, просто издевается над «Динамо». Если он такой сильный специалист, то почему не поехал работать в глубинку – например, в Нижнекамск или в «Акрон»? Футболисты, которых Бувач привёл в «Динамо», очень слабые. Он брал тренером Йокановича, против которого я ничего не имею, потому что «Динамо» завалил человек по фамилии Бувач, а не тренеры, которых он приглашал», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».