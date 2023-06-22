«ПСЖ» может отдать Фабиана Руиса в аренду

«ПСЖ» не видит полузащитника Фабиана Руиса в своей команде в следующем сезоне. Французский клуб готов отдать 27-летнего хавбека в аренду. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в своём «твиттере».
По информации источника, единственное условие, которое выдвигают парижане — включение в арендное соглашение пункта о последующем выкупе полузащитника.
Руис перешёл в «ПСЖ» прошлым летом из «Наполи» за € 23 млн. В сезоне-2022/2023 на счету испанца 37 матчей за парижскую команду во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Руису со стороны «Бёрнли».
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