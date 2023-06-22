Балахнин: руководители живут надеждой возврата на международную арену, но этого не будет

Бывший тренер «Ростова» и «Сибири» Сергей Балахнин поделился мнением об итогах конференции Российского футбольного союза, которые озвучил глава организации Александр Дюков.

«Стоит ли переходить в Азию, раз все понимают, что быстро в Европу мы не вернёмся? Чем-то руководители живут же. Какой-то надеждой возврата назад. Но его не будет. Это очевидно. На мой взгляд, это только продление ожиданий, которые ни к чему хорошему не приводят. Зачем тогда представители УЕФА делают такие заявления? Они не хотят отпускать Россию, потому что интерес в футбольной Европе тогда будет падать. А расти будет та лига, куда мы уйдём.

У лиги прибавится интерес, деньги. Ясно, что она не такая прибыльная сейчас. Китай на первом месте. Центр мира потихоньку перемещается туда. Футбол – это отображение финансово-политических вещей. Мы можем идти вперёд. Я ни к чему не призываю, потому что не знаю многих вещей, но если постоянно сидеть и ждать, что скажет дядька из УЕФА, то мы так и будем бегать туда-сюда.

А футбол у нас от этого будет проигрывать. Надолго ли затянется наше отстранение в Европе? В любом случае надолго. Даже когда всё закончится, мы не сможем сразу приехать в Европу и играть. Не представляю, как это возможно. Как там проводить матчи?» — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».