Булыкин — о назначении Лички: думаю, у «Динамо» уже есть другой тренер на перспективу

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером бело-голубых.

«Для «Динамо», как и для Лички, успехом будет место в пятёрке, но я считаю, что они будут бороться за медали. Должны. После провального сезона «Динамо» будет ставить перед собой большие цели, потому что это последний шанс для руководства показать свою состоятельность. Значит ли, что руководство не доверяет Личке, подписав с ним контракт по смехе «1+2»? Они хотят посмотреть на следующий сезон, он будет решающим для клуба и его руководства.

Если у них снова ничего не получится, то возникнут вопросы к руководству. Как минимум к спортивному директору. Я думаю, что у «Динамо» уже есть другой тренер на перспективу. Можно долго обсуждать, но если такой контракт подписан, то, наверное, уже есть другой вариант», — цитирует Булыкина издание «Спорт день за днём».