«Саутгемптон» потребует € 58 млн за Лавиа

«Саутгемптон» будет требовать € 58 млн за полузащитника Ромео Лавиа от заинтересованных в бельгийце клубов, сообщает talkSPORT.
По данным источника, «святые» считают 19-летнего полузащитника своим главным активом и готовы просить за него соответствующую компенсацию. Ранее сообщалось, что в услугах Лавиа заинтересованы сразу несколько английских топ-клубов, в числе которых «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Отмечается, что «Саутгемптон» должен будет отдать часть от вырученных с продажи Ромео средств «Манчестер Сити», откуда прошлым летом «святые» приобрели полузащитника за € 14,5 млн.
В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице.
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