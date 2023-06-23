Стало известно, кем «ПСЖ» хочет заменить Килиана Мбаппе

Стало известно, кого руководство французского «ПСЖ» рассматривает в качестве потенциальной замены нападающему Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «твиттер» Sports Zone.

По информации источника, «ПСЖ» хочет заменить Мбаппе нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом. Англичанин стал приоритетным вариантом для замены игрока парижан после того, как «Милан» продлил контракт с Рафаэлом Леау.

Сам Рашфорд хочет продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», однако он польщён интересом «ПСЖ». Англичанин хотел перейти в парижский клуб год назад.

В прошедшем сезоне 25-летний Рашфорд забил 30 голов и сделал 11 голевых передач в 56 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

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