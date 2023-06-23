Катарский журналист высказался о возможном переходе Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал»

Известный катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби высказался о возможном уходе из французского «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе, отметив, что трансфер произойдёт, если парижане получат официальное предложение от «подходящего клуба».

«Действительно, Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал», но это довольно сложный вопрос. «ПСЖ» позволит ему уйти, если получит официальное предложение от «подходящего клуба», — написал Аль-Кааби в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Мбаппе может перейти в «Реал» за € 250 млн. «ПСЖ» рассматривает два варианта относительно нападающего: это либо продление контракта, либо продажа. Будущий главный тренер парижан Луис Энрике также не возражает против ухода Мбаппе.

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