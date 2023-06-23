«Торпедо» объявило о переходе защитника Александра Иванькова
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«Торпедо» Москва и «СКА-Хабаровск» договорились о переходе защитника Александра Иванькова. Об этом сообщается на официальном сайте московской команды.
Соглашение с 23-летним защитником рассчитано до окончания сезона-2025/2026.
Александр Иваньков родился 12 января 2000 года в Санкт-Петербурге. Является воспитанником академий «Зенита» и «Динамо». Выступал за молодёжную команду «Рубина», «Урал-2» и красногорский «Зоркий». В сезоне-2021/2022 дебютировал в ФНЛ в липецком «Металлурге». Прошлый сезон провёл в «СКА-Хабаровск»: сыграл 25 матчей и забил два мяча. У Иванькова есть опыт выступления за сборную ПФЛ и сборные России U16 и U17.
«Торпедо» завершило прошедший сезон Российской Премьер-Лиги на последнем, 16-м месте.
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