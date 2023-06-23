Бородюк: мы поймём, что ФИФА и УЕФА хотят возвращения России, не по «приветам», а по делам

Российский тренер Александр Бородюк высказался о возможном возвращении российских команд в международные турниры.
«Со стороны чиновников ФИФА и УЕФА мы уже столько всего слышали… Пока непонятно, насколько профессионально они это говорят. Может, всё это, как говорят в народе, для галочки.
В присутствии делегатов ФИФА и УЕФА на конференции есть определённый позитив. Но мы поймём, что они желают нашего возвращения, не по их приездам или «приветам» от руководителей, а по реальным делам и независимым решениям. Важно, чтобы они искренне хотели возвращения российского футбола на международную арену», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
ФИФА и УЕФА отстранили от международных соревнований российские клубы и сборную в 2022 году.
- 23 июня 2023
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