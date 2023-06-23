«Коринтианс» подтвердил продажу Мантуана «Зениту»

Бразильский клуб «Коринтианс» подтвердил продажу прав на Густаво Мантуана санкт-петербургскому «Зениту». Бразильцы владели 40% прав на спортсмена, компенсация составит € 2 млн. Об этом сообщила в «Твиттере» пресс-служба «Коринтианса».

Ранее появилась информация, что «Коринтианс» планирует выручить за продажу Мантуана € 6 млн. Отметим, что 50 процентов прав на Мантуана уже принадлежит «Зениту». Российский клуб получил их в результате обмена нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».

22-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За «Зенит» бразилец играл на правах аренды. В 29 матчах за петербуржцев Мантуан забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

«Коринтианс» пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.