Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Коринтианс» подтвердил продажу Мантуана «Зениту»

«Коринтианс» подтвердил продажу Мантуана «Зениту»
Комментарии

Бразильский клуб «Коринтианс» подтвердил продажу прав на Густаво Мантуана санкт-петербургскому «Зениту». Бразильцы владели 40% прав на спортсмена, компенсация составит € 2 млн. Об этом сообщила в «Твиттере» пресс-служба «Коринтианса».

Ранее появилась информация, что «Коринтианс» планирует выручить за продажу Мантуана € 6 млн. Отметим, что 50 процентов прав на Мантуана уже принадлежит «Зениту». Российский клуб получил их в результате обмена нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».

22-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За «Зенит» бразилец играл на правах аренды. В 29 матчах за петербуржцев Мантуан забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

«Коринтианс» пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.

Материалы по теме
«Коринтианс» хочет получить от «Зенита» € 6 млн за трансфер Густаво Мантуана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023