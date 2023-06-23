«Коринтианс» подтвердил продажу Мантуана «Зениту»
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Бразильский клуб «Коринтианс» подтвердил продажу прав на Густаво Мантуана санкт-петербургскому «Зениту». Бразильцы владели 40% прав на спортсмена, компенсация составит € 2 млн. Об этом сообщила в «Твиттере» пресс-служба «Коринтианса».
Ранее появилась информация, что «Коринтианс» планирует выручить за продажу Мантуана € 6 млн. Отметим, что 50 процентов прав на Мантуана уже принадлежит «Зениту». Российский клуб получил их в результате обмена нападающего Юри Алберто в «Коринтианс».
22-летний Мантуан — воспитанник «Коринтианса». За «Зенит» бразилец играл на правах аренды. В 29 матчах за петербуржцев Мантуан забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
«Коринтианс» пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере.
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