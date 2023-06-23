Глава селекции «Краснодара»: за Сафонова можно быть спокойным. Матвей — стрессоустойчивый

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился мнением о голкипере краснодарского клуба Матвее Сафонове.

«В спортивной карьере подобные моменты бывают у каждого. Сафонов найдёт в себе силы и примет вызов и конкуренцию с Агкацевым, которая есть в последнее время. Это же всё тренерские решения.

За Сафонова можно быть спокойным. Матвей абсолютно стрессоустойчивый человек», — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 24-летний Матвей Сафонов провёл за «Краснодар» 36 матчей в прошедшем сезоне, пропустив в них 52 гола и 11 раз отыграв «на ноль». Контракт воспитанника клуба с краснодарцами рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает голкипера и капитана «Краснодара» в € 16 млн.