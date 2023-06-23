Чеферин: мы должны избавиться от идиотов, который дискредитируют футбол

Президент УЕФА Александер Чеферин в жёстком ключе высказался о хулиганском поведении некоторых фанатов, отвечая на вопрос об инцидентах, случившихся в последнее время.

«Мы должны избавляться от этих идиотов, которые дискредитируют и футбол, и нормальных болельщиков. Давайте избавимся от тех, кто изливает ненависть на футбольных чиновников, судей, персонал УЕФА, федерации и лиги. Они такие же болельщики, как и вы. Они любят футбол, как и вы, и у них такие же семьи, как и у вас. И они совершают ошибки, как вы и я.

Я никогда не смирюсь с угрозами, запугиванием и насилием, которым подвергаются некоторые люди, как мы могли увидеть совсем недавно», – цитирует Чеферина BBC.

В частности, речь идёт о поведении фанатов «Вест Хэма» во время финального матча Лиги конференций с «Фиорентиной», что обернулось для «молотобойцев» запретом на продажу билетов на первый матч групповой стадии Лиги Европы в следующем сезоне. Кроме того, арбитр Энтони Тейлор, работавший на финале Лиги Европы, подвергся словесным оскорблениям в аэропорту Будапешта, что и побудило Чеферина обратить внимание на поведение болельщиков.