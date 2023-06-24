Тренер молодёжной сборной Германии поддержал подвергшихся оскорблениям Мукоко и Нганкама
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Главный тренер молодёжной сборной Германии Антонио Ди Сальво поддержал нападающих Юссуфу Мукоко и Йессика Нганкама.
«Любые формы расизма и дискриминации совершенно неуместны. Я хочу поддержать наших парней, которым нравится играть за Германию, которые являются немцами и выкладываются на 1000 процентов. Лично я шокирован и разочарован», — приводит слова Ди Сальво официальный сайт немецкой Бундеслиги.
Мукоко и Нганкам подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков после матча 1-го тура молодёжного чемпионата Европы, в котором немецкая национальная команда встречалась со сборной Израиля. Юссуфа и Йессик не реализовали 11-метровые удары, а встреча завершилась вничью — 1:1. В следующем матче Германия сыграет с Чехией.
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