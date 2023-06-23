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Немецкие клубы осудили расистские оскорбления в адрес Мукоко и Нганкама

Немецкие клубы осудили расистские оскорбления в адрес Мукоко и Нганкама
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Клубы из Германии, за которые выступают нападающие Юссуфа Мукоко и Йессик Нганкам, осудили расистские оскорбления в адрес игроков. Об этом сообщается на официальном сайте немецкой Бундеслиги.

«Это отвратительно и гадко. Расизму и дискриминации не должно быть места. Мы с вами, Йессик и Юссуфа», — говорится в заявлении берлинской «Герты».

«Семья «Боруссии» с тобой, Юссуфа», — написал клуб игрока.

Мукоко и Нганкам подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков после матча 1-го тура молодёжного чемпионата Европы, в котором немецкая национальная команда встречалась со сборной Израиля. Юссуфа и Йессик не реализовали 11-метровые удары, а встреча завершилась вничью — 1:1. В следующем матче Германия сыграет с Чехией.

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