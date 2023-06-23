Немецкие клубы осудили расистские оскорбления в адрес Мукоко и Нганкама
Поделиться
Клубы из Германии, за которые выступают нападающие Юссуфа Мукоко и Йессик Нганкам, осудили расистские оскорбления в адрес игроков. Об этом сообщается на официальном сайте немецкой Бундеслиги.
«Это отвратительно и гадко. Расизму и дискриминации не должно быть места. Мы с вами, Йессик и Юссуфа», — говорится в заявлении берлинской «Герты».
«Семья «Боруссии» с тобой, Юссуфа», — написал клуб игрока.
Мукоко и Нганкам подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков после матча 1-го тура молодёжного чемпионата Европы, в котором немецкая национальная команда встречалась со сборной Израиля. Юссуфа и Йессик не реализовали 11-метровые удары, а встреча завершилась вничью — 1:1. В следующем матче Германия сыграет с Чехией.
Комментарии
- 23 июня 2023
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:27
-
23:25
-
23:21
-
23:14
-
23:01
-
22:59
-
22:50
-
22:43
-
22:39
-
22:32
-
22:28
-
22:26
-
22:14
-
22:12
-
22:00
-
21:57
-
21:52
-
21:46
-
21:40
-
21:29
-
21:08
-
21:00
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:44
-
20:38
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:00
-
19:59
Партнерский контент