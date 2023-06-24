Решке: если бы «Бавария» играла в АПЛ, ей было бы немного легче на трансферном рынке

Бывший технический директор «Баварии» Михаэль Решке считает, что клубу было бы легче вести дела на трансферном рынке, если бы он играл в АПЛ.

«Если бы «Бавария» играла в АПЛ, то ей, безусловно, было бы немного легче на трансферном рынке. АПЛ имеет лучшую привлекательность вместе с «Реалом» и частично «Барселоной», но «Бавария» всё ещё входит в десятку лучших клубов.

Клуб способен платить очень хорошие зарплаты, но АПЛ – замечательная лига, в которой каждую неделю многое происходит. Более увлекательный чемпионат Германии определённо помог бы «Баварии» подписывать игроков.

Что клуб не хочет или не может сделать, так это подписывать таких игроков, как Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем или Гарри Кейн. Если им удастся подписать игрока такого калибра в расцвете его карьеры, то это будет исключительной ситуацией», — приводит слова Решке TZ.

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