Игрок «ПСЖ» Руис: трудно оставаться на первом месте в чемпионате целый год

Полузащитник французского «ПСЖ» Фабиан Руис подвёл итоги прошедшего сезона, отметив, что его команде было трудно держаться на первом месте в чемпионате Франции на протяжении года.

«Трудно оставаться на первом месте в чемпионате целый год. Мы знаем, что все остальные команды очень мотивированы. Я думаю, что мы можем быть довольным нашим сезоном, особенно в чемпионате, потому что мы добились чего-то стоящего», — приводит слова Руиса пресс-служба «ПСЖ».

«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции в сезоне-2022/2023, набрав 85 очков в 38 сыгранных матчах. У «Ланса», занявшего второе место в итоговой турнирной таблице Лиги 1, всего на одно очко меньше. Для «ПСЖ» титул стал вторым подряд.

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