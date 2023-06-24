Источник: Луиш Кампуш покинет «ПСЖ» вместе с Мбаппе

В связи с уходом форварда Килиана Мбаппе из «ПСЖ» португальский специалист Луиш Кампуш также покинет пост советника по спортивным вопросам французской команды. Связь Кампуша с агентом Жорже Мендешем плохо воспринимается внутри клуба, сообщает PSG Community.

Также сообщается, что руководство парижан полностью доверяет Луису Энрике и намерено предоставить ему все полномочия, а также солидный бюджет на трансферы.

Ранее появилась информация, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи имеют договорённость насчёт перехода 24-летнего Килиана Мбаппе уже этим летом. Отмечается, что за французского нападающего клуб из Мадрида заплатит € 250 млн, € 50 млн из которых — бонусы.