«Для тренера ты должен сделать всё». Ловрен — о просьбе Семака, связанной с Салахом

Защитник французского «Лиона» Деян Ловрен рассказал о просьбе главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, который попросил своего бывшего подопечного достать футболку нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха для своего ребёнка.

«Сергей Семак? Он отличный человек. Очень классный. Он хороший человек, хороший парень, хороший тренер. Он добивается результата. А по поводу истории, которую никто не знает… Что я могу сказать? Однажды он попросил меня футболку Мо Салаха. Для его ребёнка. И об этом я тоже никому не рассказывал.

Выполнил ли я его просьбу? Конечно. Для тренера ты должен делать всё», — сказал Ловрен в видео на YouTube-канале kolos.

Ловрен играл с Салахом в «Ливерпуле», откуда и перешёл в «Зенит».