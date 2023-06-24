Ловрен: Дзюба иногда реально сумасшедший. У меня есть истории о нём, но они не для всех

Защитник французского «Лиона» Деян Ловрен поделился мнением о своём бывшем одноклубнике по санкт-петербургскому «Зениту» Артёме Дзюбе, который сейчас играет за московский «Локомотив», признавшись, что знает много историй о российском футболисте.

«Артём Дзюба? Я даже не знаю… Не знаю, есть ли что-то…. Есть, конечно, истории, но я не могу их рассказывать. Вот в чём проблема. Не могу рассказывать такое. Нет-нет. Не могу. Это смешно, очень смешно. Но не для всех. Потому что Артём иногда реально сумасшедший», — сказал Ловрен в видео на YouTube-канале kolos.

Ловрен играл за «Зенит» с 2020 по 2023 год. Хорватский защитник покинул клуб зимой, через полгода после ухода Дзюбы на правах свободного агента.