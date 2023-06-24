Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов: два-три точечных усиления сделают «Рубин» конкурентоспособным

Олег Иванов: два-три точечных усиления сделают «Рубин» конкурентоспособным
Олег Иванов
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, как провёл летний отпуск.

«Дети отдохнули, а я нет — у меня семья, много детей, хочется уделить внимание каждому, поэтому получилось так. В Самаре побывали, потом здесь по Казани погуляли. В боевом настрое подходим к следующему сезону, приятно вернуться в РПЛ. Сейчас надо хорошо потренироваться, подготовиться и узнать, на что мы способны. У нас достаточно хорошая команда, надо сделать пару-тройку точечных усилений и можем быть вполне конкурентоспособными», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в прошедшем сезоне 36-летний Олег Иванов отыграл 23 матча за «Рубин» в Первой лиге и забил два гола. Казанская команда в следующем сезоне сыграет в высшем дивизионе чемпионата России.

Материалы по теме
Полузащитник «Рубина» Иванов: у «Зенита» один конкурент — он сам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023