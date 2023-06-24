Олег Иванов: два-три точечных усиления сделают «Рубин» конкурентоспособным

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов рассказал, как провёл летний отпуск.
«Дети отдохнули, а я нет — у меня семья, много детей, хочется уделить внимание каждому, поэтому получилось так. В Самаре побывали, потом здесь по Казани погуляли. В боевом настрое подходим к следующему сезону, приятно вернуться в РПЛ. Сейчас надо хорошо потренироваться, подготовиться и узнать, на что мы способны. У нас достаточно хорошая команда, надо сделать пару-тройку точечных усилений и можем быть вполне конкурентоспособными», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».
Напомним, в прошедшем сезоне 36-летний Олег Иванов отыграл 23 матча за «Рубин» в Первой лиге и забил два гола. Казанская команда в следующем сезоне сыграет в высшем дивизионе чемпионата России.
- 24 июня 2023
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