Ерохин: в РПЛ много команд жаждут сдвинуть «Зенит» с первого места

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин заявил, что в РПЛ есть много команд, которые жаждут сдвинуть сине-бело-голубых с первого места. Футболист сказал, что для его клуба матчи со всеми соперниками будут принципиальными.

«Можно ли ЦСКА назвать главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне? Помимо ЦСКА, есть и ещё команды, которые будут претендовать на высокие места, кто-то усилится, кто-то что-то поменяет. Претендентов будет много, но кто на каком месте окажется в итоге – покажет сезон.

Для нас все матчи будут принципиальными – и с ЦСКА, и со «Спартаком», с «Локомотивом». Будет много команд, которые будут стараться обыграть чемпиона, они жаждут сдвинуть «Зенит» с первого места, но я думаю, что мы с командой будем стараться добиться тех же результатов, которые были в прошедших сезонах», — приводит слова Ерохина «Спорт день за днём».

«Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат России в пятый раз подряд. Ерохин был в команде на протяжении всех этих лет.