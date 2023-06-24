Саудовцы предложили Аллегри € 30 млн в год

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получает предложения из Саудовской Аравии. В первой половине июня сообщалось, что ближневосточный клуб («Аль-Хиляль» либо «Аль-Ахли») стремился заключить со специалистом контракт на € 20 млн в год, итальянец ответил на это отказом.

Сейчас же Аллегри получил новое предложение — € 30 млн в год, сообщает La Gazzetta dello Sport. Текущая зарплата тренера — € 7 млн + € 2 млн в качестве бонусов.

Аллегри был тренером «Ювентуса» с 2014 по 2019 годы, он вернулся в клуб в 2021 году и работает с «бьянконери» по сей день.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 «Ювентус» занял 7-е место, набрав 62 очка в 38 матчах. Клуб был оштрафован на 15 очков за финансовые нарушения.