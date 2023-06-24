Колыванов: думаю, руководство «Динамо» даст Личке карт-бланш в комплектовании состава

Бывший игрок московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о новом тренере команды Марцеле Личке.

«В первую очередь Личке надо познакомиться с командой. Конечно, он всех футболистов знает, но теперь надо это сделать лично, персонально, поговорить, обсудить насущные вопросы. Узнать о физическом состоянии, о каких-то проблемах, о любимой позиции на поле…

Если ему доверяют, то дадут карт-бланш в вопросе комплектования состава. Он опытный тренер, хорошо показал себя в «Оренбурге», который показывал красивый футбол. Так что должны доверять — на то он и главный тренер, чтобы строить команду и отвечать за неё.

Будет ли Личка доверять молодым игрокам? В «Динамо» хорошие молодые футболисты, все — под сборную. Так что, я думаю, конечно, он будет им доверять», — сказал Колыванов интервью «РБ Спорт».