Четыре игрока сборных США и Мексики получили дисквалификации после драк в Лиге наций

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна объявила, что американцы Уэстон Маккенни и Серджино Дест, а также мексиканцы Сесар Монтес и Херардо Артеага дисквалифицированы на несколько матчей по итогам полуфинала Лиги наций КОНКАКАФ, сообщает ESPN. Все они получили красные карточки в игре, прошедшей 15 июня, и закончившейся победой США со счётом 3:0. Маккенни и Монтес дисквалифицированы на три матча каждый, а Дест и Артеага — на два.

Монтес был первым игроком в той встрече, который получил красную карточку. Он ударил футболиста соперника Фолрейна Балогуна, после чего на поле случился конфликт, в результате которого был удалён Маккенни. Ближе к концу матча также завязалась массовая драка, из-за участия в которой красные карточки получили Дест и Артеага.

Несмотря на отсутствие этих футболистов в следующих матчах США выиграл у Канады финальную игру Лиги наций, а Мексика взяла верх над Панамой в поединке за третье место. Эти встречи в сроках отстранения не учитываются.

Четыре футболиста отбудут дисквалификацию по ходу Золотого кубка КОНКАКАФ, который начнётся в ночь с 24 на 25 июня по Москве матчем США – Ямайка. При этом Маккенни и Дест не включены в заявку американской команды на турнир. В отличие от них Монтес и Артеага присутствуют в составе мексиканской сборной и не смогут помочь ей в первых матчах.