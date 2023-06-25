Ледяхов назвал равным состав групп Кубка России-2023/2024
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Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов прокомментировал результаты жеребьевки Кубка России в пути РПЛ. В группе D красно-белые сыграют с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН».
«Группы по силе все одинаковые. Мы ещё не знаем, в каком состоянии будут команды. Жеребьёвки Кубка России всегда интересны. Дождёмся этих игр и потом будем рассуждать, сложная группа у «Спартака» или нет», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».
В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал ЦСКА, переигравший в суперфинале «Краснодар» (1:1, по пенальти 6:5). «Спартак» выбыл из турнира после того, как потерпел поражение в 1/2 финала пути РПЛ от «Урала» по сумме двух матчей, а затем уступил на втором этапе полуфинала пути регионов «Акрону».
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