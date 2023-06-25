Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 25 июня

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы среди молодёжных команд. В финальной стадии принимают участие 16 команд, разделённые на четыре группы по четыре сборные в каждой.

Матчи 25 июня:

Группа С. Тур 2.

19:00. Чехия U21 — Германия U21

19:00. Англия U21 — Израиль U21

Группа D. Тур 2.

19:00. Швейцария U21 — Италия U21

21:45. Норвегия U21 — Франция U21

В расписании указано московское время.

Ранее выход в четвертьфинал за тур до конца группового этапа чемпионата обеспечили себе молодёжные команды Испании и Украины, выигравшие два первых матча в группе В.

Решающая игра молодёжного чемпионата Европы пройдёт 8 июля в грузинском Батуми. Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.