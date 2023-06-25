«Милан» интересуется полузащитником «Бенфики» Флорентину

«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину. Португальский клуб хочет получить за игрока € 30 млн, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Россонери» уже связывались с представителями Флорентину.

23-летний португалец в сезоне-2022/2023 провёл 44 матча во всех турнирах, не забил голов и отдал три голевые передачи.

Ранее он уже покидал «Бенфику» — в сезоне-2020/2021, когда выступал за «Монако», и в сезоне-2021/2022, когда был игроком «Хетафе».

Отмечается, что в связи с продажей Сандро Тонали в «Ньюкасл» и травмой Исмаэля Беннасера миланцы хотят подписать двух полузащитников.

За всю карьеру в рамках национальных чемпионатах на счету Флорентину 154 сыгранных матча, два гола и четыре результативные передачи.