Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» интересуется полузащитником «Бенфики» Флорентину

«Милан» интересуется полузащитником «Бенфики» Флорентину
Комментарии

«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину. Португальский клуб хочет получить за игрока € 30 млн, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

«Россонери» уже связывались с представителями Флорентину.

23-летний португалец в сезоне-2022/2023 провёл 44 матча во всех турнирах, не забил голов и отдал три голевые передачи.

Ранее он уже покидал «Бенфику» — в сезоне-2020/2021, когда выступал за «Монако», и в сезоне-2021/2022, когда был игроком «Хетафе».

Отмечается, что в связи с продажей Сандро Тонали в «Ньюкасл» и травмой Исмаэля Беннасера миланцы хотят подписать двух полузащитников.

За всю карьеру в рамках национальных чемпионатах на счету Флорентину 154 сыгранных матча, два гола и четыре результативные передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023