«Милан» интересуется полузащитником «Бенфики» Флорентину
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«Милан» интересуется хавбеком «Бенфики» Флорентину. Португальский клуб хочет получить за игрока € 30 млн, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
«Россонери» уже связывались с представителями Флорентину.
23-летний португалец в сезоне-2022/2023 провёл 44 матча во всех турнирах, не забил голов и отдал три голевые передачи.
Ранее он уже покидал «Бенфику» — в сезоне-2020/2021, когда выступал за «Монако», и в сезоне-2021/2022, когда был игроком «Хетафе».
Отмечается, что в связи с продажей Сандро Тонали в «Ньюкасл» и травмой Исмаэля Беннасера миланцы хотят подписать двух полузащитников.
За всю карьеру в рамках национальных чемпионатах на счету Флорентину 154 сыгранных матча, два гола и четыре результативные передачи.
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