Агент Вагнера Лава сомневается, что бразилец поучаствует в Братском кубке ЦСКА и «Динамо»

Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава, высказался о возможном участии игрока в Братском кубке.

«Каждый раз, когда проходят праздничные игры, Вагнер всегда получает приглашение! Его пригласили, но я думаю, что его присутствие очень затруднено из-за бразильского календаря», — сказал агент в интервью Metaratings.

Братский кубок будет состоять из нескольких товарищеских матчей с участием московских ЦСКА и «Динамо» в честь 100-летия одноимённых спортивных обществ. Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», второй матч — на «ВТБ Арене».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА финишировал на второй строчке турнирной таблицы, а «Динамо» — на девятой.