Агент Вагнера Лава сомневается, что бразилец поучаствует в Братском кубке ЦСКА и «Динамо»
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Агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего нападающего московского ЦСКА Вагнера Лава, высказался о возможном участии игрока в Братском кубке.
«Каждый раз, когда проходят праздничные игры, Вагнер всегда получает приглашение! Его пригласили, но я думаю, что его присутствие очень затруднено из-за бразильского календаря», — сказал агент в интервью Metaratings.
Братский кубок будет состоять из нескольких товарищеских матчей с участием московских ЦСКА и «Динамо» в честь 100-летия одноимённых спортивных обществ. Первый матч состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», второй матч — на «ВТБ Арене».
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА финишировал на второй строчке турнирной таблицы, а «Динамо» — на девятой.
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